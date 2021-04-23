Türkiye TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü

TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü

Türkiye

TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 aracın şoförü hayatını kaybetti.

23 Nisan 2021, Cuma 09:24 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 01.00 sıralarında Dinar’a bağlı Tatarlı beldesi girişinde meydana geldi. Hakan Pektaş yönetimindeki küspe yüklü 42 AHD 469 plakalı TIR ile Hüseyin Yörük yönetimindeki 07 GEL 56 plakalı beton mikseri, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçların şoförleri Pektaş ve Yörük, yaşamını yitirdi.

Hakan Pektaş ve Hüseyin Yörük'ün cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.


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