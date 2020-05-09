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Türkiye TIR şoförleri hakkında önemli açıklama

TIR şoförleri hakkında önemli açıklama

Türkiye

TIR şoförleri hakkında önemli açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TIR şoförleri hakkında önemli bir duyuruda bulundu.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 11:46 Son Güncelleme:
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Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 sürecinde her türlü sağlık tedbirini almak kaydıyla temel ihracat pazarlarıyla ticarette alternatif taşıma modlarının yoğun şekilde kullanılmasının ve lojistik maliyetlerinin yönetilebilir seviyelere çekilmesinin temel hedefleri olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda, uluslararası taşımacılığa yönelik olarak İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı ile Dışişleri bakanlıklarıyla eş güdüm içinde yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, şunları kaydetti:

İhracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla Zonguldak-Chornomorsk, İstanbul (Haydarpaşa)-Chornomorsk, Karasu-Chornomorsk, Köstence-Karasu, Taşucu-Tripoli, Mersin-Hayfa limanları arasında yapılan Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edilecek.

Tır şoförlerinin gemi mürettebatı dahil tam sosyal izolasyonunun zorunlu tutulacağına işaret eden Pekcan, gümrük kapılarında araç ve şoförlere ilişkin alınan tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin yurda giriş ve çıkış esnasında, gemiye alınan şoförler için de söz konusu olacağını bildirdi.


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