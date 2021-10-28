Türkiye TIR'a çarpan motosikletteki Müslüm, kurtarılamadı

TIR'a çarpan motosikletteki Müslüm, kurtarılamadı

Türkiye

TIR'a çarpan motosikletteki Müslüm, kurtarılamadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, motosikletiyle park halindeki TIR'a çarpan sürücünün arkasında bulunan 19 yaşındaki Müslüm Ateş yaşam savaşını kaybetti..

28 Ekim 2021, Perşembe 17:41 Son Güncelleme:
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Kaza, dün gece saatlerinde ilçenin Alhacı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Arslan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yol kenarında park halinde duran TIR'a çarptı.

Kazada motosiklette bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Müslüm Ateş doktorların çabasına karşın kurtarılamadı, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

Müslüm Ateş cenazesi, adli tıp kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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