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Tiramisu nasıl yapılır? MasterChef 3 Ağustos 2021 tiramisu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Tiramisu nasıl yapılır? MasterChef 3 Ağustos 2021 tiramisu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar tiramisu tarifi yaptılar. Ekran başında izleyen izleyiciler ise "tiramisu nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tiramisu tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

04 Ağustos 2021, Çarşamba 13:51 Son Güncelleme:
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3 Ağustos 2021 MasterChef Türkiye'de yarışmacılar tiramisu yaptı. Peki, tiramisu nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tiramisu yapılışı, tarifi, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

TİRAMİSU TARİFİ

Tiramisu malzemeler

  • 1 adet hazır pandispanya keki

Muhallebisi için;

  • 2.5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme dolu)
  • 3 yemek kaşığı un (tepeleme dolu)
  • 1 adet yumurta
  • 200 gram labne peyniri (1 paket)

Islatmak için;

  • 1/2 (yarım) su bardağı sıcak su
  • 3’ü bir arada hazır kahve

Üzeri için;

  • Kakao

Tiramisu yapılışı

Öncelikle muhallebi için şeker, un, süt ve yumurta çırpılarak ocakta kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir. Kaynadıktan sonra altı kapatılarak ılımaya bırakılır. 15 dakika kadar bekleyip ılındıktan sonra labne peyniri ilave edilip mikser ile pürüzsüz hale gelene kadar çırpılır. Diğer taraftan sıcak su içinde hazır kahve çözdürülerek hazırlanır ve hafif soğuması beklenir. Servis tabağına pandispanya kekinin bir katı yerleştirilerek kahvenin yarısı ile ıslatılır. Üzerine kremanın yarısı ilave edilip kalan kahve ile üst kat da ıslatıldıktan sonra ikinci kat kapatılır. Kalan krema pastanın üzerine dökülerek pastanın üzeri ve kenarları güzelce kapatılır. Son olarak pastanın üzerine süzgeç yardımı ile kakao serpilir. Buzdolabında birkaç saat dinlendirildikten sonra dilimlenerek servis edilir.

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