Tiramisu tarifi: Tiramisu nasıl yapılır?

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Tiramisu tarifi

Tiramisu malzemeleri

2 yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 kabartma tozu

1 vanilin

2 yemek kaşığı kakao

2 çay bardağı un

Keki ıslatmak için;

Yarım su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı granül kahve

Tiramisu muhallebisi için;

1 yumurta sarısı

1 çay bardağı toz şeker

2 kaşık tepeleme un

2 buçuk su bardağı süt

2 yemek kaşığı labne (100 gr)

Tiramisu üzeri için;

Kakao

Tiramisu tarifi yapılışı

Yumurta ve şeker 5 dakika çırpılır. Diğer malzemeler eklenir ve yağlanmış unlanmış turta kalıbına dökülür. 180 derecede 15-20 dakika kadar pişirilir. Muhallebi için labne hariç bütün malzemeler karıştırılır ve kaynayınca altı kapatılır ve labne peyniri eklenip çırpılır. Kek fırından çıkınca ılık suyla eritilmiş kahveli suyla ıslatılır. Üzerine muhallebi dökülür ve kakao elenerek süslenir.