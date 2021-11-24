Türkiye TIR'da 13 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

TIR'da 13 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

Türkiye

TIR'da 13 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda düzenledikleri operasyonda TIR dorsesinin tabanına zulalanmış 13 bin 830 paket bandrolsüz ve yabancı menşeli sigara ele geçirildi.

24 Kasım 2021, Çarşamba 11:47 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'den kaçak sigara getirdiği belirlenen TIR, gümrük kapısında durduruldu. Araç öncelikle x-ray tarama cihazına sevk edildi.


Taramada TIR'ın dorse tabanında şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Bunun üzerine dorsenin taban döşemelerinin sökülmesine karar verildi. Sökülerek açılan döşemelerin altında 13 bin 830 paket bandrolsüz ve yabancı menşeli sigara ele geçirildi. TIR'a el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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