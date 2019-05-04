İstanbul Kağıthane'de yokuş yukarı çıkan TIR'ın üstündeki doğal gaz boruları henüz belirlenemeyen nedenle yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TIR'ın üstünden yola düşen doğal gaz boruları yokuştaki 5 araca zarar verdi. Olayda TIR sürücüsü ve bir kadın şoka girerken sağlık ekipleri duruma müdahale etti.

Şerit çekilen sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Doğal gaz borularını sokaktan kaldırmak için vinç çalışmalara başladı.

Olayla ilgili TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.



