Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan, yol ulaşıma kapandı
İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu ulaşıma kapandı.
16 Ekim 2021, Cumartesi 08:39 Son Güncelleme:
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Gece saatlerinde ilçedeki aşırı yağış nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu'nun Musalar ve Toparlar yol ayrımında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.
Tire Kaymakamlığı kaynakları, heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı. Vatandaşların yol açılana kadar bu güzergahı kullanmamaları istendi.
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