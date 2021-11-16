Yemek Tire köfte nasıl yapılır? MasterChef 16 Kasım Tire köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Tire köfte nasıl yapılır? MasterChef 16 Kasım Tire köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Tire köfte nasıl yapılır? MasterChef 16 Kasım Tire köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

TV8 ekranlarının popüler yarışması MasterChef Türkiye yarışmasında, yarışmacılar Tire köfte tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise Tire köfte tarifi araştırıyor. Peki, Tire köfte nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız Tire köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, yapımı ve püf noktası...

16 Kasım 2021, Salı 18:19 Son Güncelleme:
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İzmir'in meşhur lezzetlerinden biri olan Tire köfte tarifi, tadına doyum olmayan bir tarif. Peki, Tire köfte nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Tire köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, yapımı ve püf noktası...

TİRE KÖFTE TARİFİ

Tire köfte malzemeler

  • 500 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı irmik
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 200 gram tereyağı 
  • 5 adet domates
  • Yarım demet maydanoz
  • Yoğurt

TİRE KÖFTE YAPILIŞI

Kıymayı bir kaseye koyun ve rendelenmiş soğanı ekleyin.

İrmik, tuz ve baharatlarını da ilave ederek güzelce yoğurun.

Yoğurduğunuz kıymayı şişlere yayarak dizin.

Hazırladığınız köfteleri elektrikli bir ızgarada veya fırında pişirin.

Daha sonra bir tavada tereyağını kızdırın ve domatesleri küp küp doğrayıp içinde kavurun.

Ayrı bir yerde, kalan tereyağını da eritin. Pişirdiğiniz köfteleri içine atıp ve birkaç kez döndürün.

Servis tabağının en alt kısmına dilimlediğiniz domatesleri koyun, üstüne köfteleri yerleştirin.

Üzerine domates sosu ve maydanozları ilave edin.

Köftelerin üzerine de tereyağı dökerek yoğurt eşliğinde servis edin.

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