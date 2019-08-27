TIR'ın sıkıştırdığı otomobil okul bahçesine girdi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir otomobil, TIR'ın sıkıştırmasıyla sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu duvarı yıkarak bir okulun bahçesine girdi

27 Ağustos 2019, Salı 18:36
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TIR'ın sıkıştırdığı otomobil okul bahçesine girdi

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde seyir eden M.A.B. yönetimindeki otomobili, seyir halindeyken plakası belirlenemeyen TIR sıkıştırdı.

Sıkıştırmasıyla sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, okulun bahçesine girdi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada okul bahçesinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Otomobil sürücüsü M.A.B. ve beraberindeki O.A. yaralandı. 

Polis kaza yerinden kaçan TIR'ın bulunması için çalışma başlattı. 

GAZİANTEP (İHA)

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