Et suyuna batırılmış pidelerle hazırlanan tirit yemek tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, tirit yemek nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tirit yemek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

TİRİT YEMEK TARİFİ

Tirit yemek malzemeler

3 adet lavaş pide (İnce ve yassı olandan)

2 orta boy soğan (Piyaz doğranmış)

2 diş sarımsak (Havanda ezilmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı biber salası

Tuz

Kırmızı pul biber

2 su bardağı et suyu

500 gram dana eti

Karabiber

TİRİT YEMEK YAPILIŞI

Dana etini iyice ısıtılmış tencereye aktarın. 2 bardak sıcak suyu ekleyin.

Eti bu suyun içinde, orta ateşte suyunu çekene kadar haşlamaya bırakın. Suyunu çekince tereyağını, tuzu ve karabiberi ilave edin.

Birkaç dakika kavurup ocaktan alın. Et soğuyunca ince ince didikleyin. Sıvı yağı ısıtıp soğanı ve sarımsakları kavurun.

Tuzu, salçayı ve baharatını ekleyin. 5 dakika daha kavurun.

Yufkaları 200 dereceye ayarlı fırında, kıtırlaşana kadar kızartın. Daha sonra iri parçalar halinde doğrayıp servis tabağına yerleştirin.

Et suyunu ısıtın ve ekmeklerin üzerine gezdirerek dökün. Ardından soğanlı salçayı yayın. En son didiklenmiş eti de serpip hemen servis yapın.



