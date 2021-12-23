Tirit yemek nasıl yapılır? Tirit yemeği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Balıkesir'in meşhur lezzetlerinden birisi olan tirit yemek tarifi, genellikle düğünlerde ikram edilen şahane bir lezzet. Peki, tirit yemek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tirit yemek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
23 Aralık 2021, Perşembe 10:59 Son Güncelleme:
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Et suyuna batırılmış pidelerle hazırlanan tirit yemek tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, tirit yemek nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tirit yemek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
TİRİT YEMEK TARİFİ
Tirit yemek malzemeler
- 3 adet lavaş pide (İnce ve yassı olandan)
- 2 orta boy soğan (Piyaz doğranmış)
- 2 diş sarımsak (Havanda ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı biber salası
- Tuz
- Kırmızı pul biber
- 2 su bardağı et suyu
- 500 gram dana eti
- Karabiber
Dana etini iyice ısıtılmış tencereye aktarın. 2 bardak sıcak suyu ekleyin.
Eti bu suyun içinde, orta ateşte suyunu çekene kadar haşlamaya bırakın. Suyunu çekince tereyağını, tuzu ve karabiberi ilave edin.
Birkaç dakika kavurup ocaktan alın. Et soğuyunca ince ince didikleyin. Sıvı yağı ısıtıp soğanı ve sarımsakları kavurun.
Tuzu, salçayı ve baharatını ekleyin. 5 dakika daha kavurun.
Yufkaları 200 dereceye ayarlı fırında, kıtırlaşana kadar kızartın. Daha sonra iri parçalar halinde doğrayıp servis tabağına yerleştirin.
Et suyunu ısıtın ve ekmeklerin üzerine gezdirerek dökün. Ardından soğanlı salçayı yayın. En son didiklenmiş eti de serpip hemen servis yapın.