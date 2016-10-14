Tırnak uzatmanın yolları

Öncelikle tırnakların hassas ise ve çabuk kırılmakta ise bir doktora gidin. Sizde eksik olan bir takım vitaminler olabilir. E vitamini bunun için idealdir. E vitamini tırnakların ihtiyaç duyguğu önemli vitamindir.Tırnaklarınızı sağlıklı ve düzgün bir şekilde uzaması için gereken zamanlarda törpüleyin.Tırnaklarınızı koparmak ya da kemirmek gibi bir alışkanlığınız varsa piyasada bulunan acı ürünleri kullanabilirsiniz.Yoğun bir şekilde oje kullanma alışkanlığınız varsa buna ara vermelisiniz çünkü oje-asoten ikilisi tırnaklarınızı yıpratır arada boş bırakıp tırnaklarınızın nefes almasına doğal kalmasına izin vermelisiniz.Doğal tırnak uzatmanın en kolay yolu da bol su ile temas halinde olmaktır.Ne kadar su ile uğraşırsanız o kadar hızlı uzar tırnaklarınız.Bir takım kozmetik ürünler de tırnaklarınızın uzamasına neden olabilir. Piyasada bulunan el bakım kremleri hem besler hem uzamasına yardımcı olur.Evde kolaylıkla bulacağınız limon ve zeytinyağı ile hazırlayacağınız doğal karışımlar da tırnaklarınızın beslenerek uzamasını sağlayacaktır.Mucizevi olarak adlandırılan bir diğer besin sirkedir.Birçok soruna şifa olduğu gibi el bakımı için de idealdir.Doğal yoldan tırnak uzamasına etkisi vardır.