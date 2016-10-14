Tırnak uzatmanın yolları

Tırnaklarınız zor uzuyorsa ve tırnaklarınızın uzun ve bakımlı görünmesini istiyorsanız bu haber tam size göre

14 Ekim 2016, Cuma 17:31 Son Güncelleme:
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Tırnak uzatmanın yolları
İşte tırnaklarınızı uzatmanın yolları:

1) Çok kırılma oluyorsa doktora danışın:

Öncelikle tırnakların hassas ise ve çabuk kırılmakta ise bir doktora gidin. Sizde eksik olan bir takım vitaminler olabilir. E vitamini bunun için idealdir. E vitamini tırnakların ihtiyaç duyguğu önemli vitamindir.

2) Törpüleme:

 Tırnaklarınızı sağlıklı ve düzgün bir şekilde uzaması için gereken zamanlarda törpüleyin.

3) Tırnaklarınızı koparmayın ya da kemirmeyin:

 Tırnaklarınızı koparmak ya da kemirmek gibi bir alışkanlığınız varsa piyasada bulunan acı ürünleri kullanabilirsiniz.

4) Tırnaklarınız nefes alsın.

Yoğun bir şekilde oje kullanma alışkanlığınız varsa buna ara vermelisiniz çünkü oje-asoten ikilisi tırnaklarınızı yıpratır arada boş bırakıp tırnaklarınızın nefes almasına doğal kalmasına izin vermelisiniz.

5) Tırnak uzaması için su ile bolca temas edin:

Doğal tırnak uzatmanın en kolay yolu da bol su ile temas halinde olmaktır.Ne kadar su ile uğraşırsanız o kadar hızlı uzar tırnaklarınız.

6) Tırnak uzaması için kozmetik ürünler:

Bir takım kozmetik ürünler de tırnaklarınızın uzamasına neden olabilir. Piyasada bulunan el bakım kremleri hem besler hem uzamasına yardımcı olur.

7) Doğal karışımlarla tırnaklarınızın uzamasını kolaylaştırın:

 Evde kolaylıkla bulacağınız limon ve zeytinyağı ile hazırlayacağınız doğal karışımlar da tırnaklarınızın beslenerek uzamasını sağlayacaktır.

8) Tırnak uzaması için Sirke:

Mucizevi olarak adlandırılan bir diğer besin sirkedir.Birçok soruna şifa olduğu gibi el bakımı için de idealdir.Doğal yoldan tırnak uzamasına etkisi vardır.

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