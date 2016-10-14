Tırnak uzatmanın yolları
Tırnaklarınız zor uzuyorsa ve tırnaklarınızın uzun ve bakımlı görünmesini istiyorsanız bu haber tam size göre
İşte tırnaklarınızı uzatmanın yolları:
1) Çok kırılma oluyorsa doktora danışın:
Öncelikle tırnakların hassas ise ve çabuk kırılmakta ise bir doktora gidin. Sizde eksik olan bir takım vitaminler olabilir. E vitamini bunun için idealdir. E vitamini tırnakların ihtiyaç duyguğu önemli vitamindir.
2) Törpüleme:
Tırnaklarınızı sağlıklı ve düzgün bir şekilde uzaması için gereken zamanlarda törpüleyin.
3) Tırnaklarınızı koparmayın ya da kemirmeyin:
Tırnaklarınızı koparmak ya da kemirmek gibi bir alışkanlığınız varsa piyasada bulunan acı ürünleri kullanabilirsiniz.
4) Tırnaklarınız nefes alsın.
Yoğun bir şekilde oje kullanma alışkanlığınız varsa buna ara vermelisiniz çünkü oje-asoten ikilisi tırnaklarınızı yıpratır arada boş bırakıp tırnaklarınızın nefes almasına doğal kalmasına izin vermelisiniz.
5) Tırnak uzaması için su ile bolca temas edin:
Doğal tırnak uzatmanın en kolay yolu da bol su ile temas halinde olmaktır.Ne kadar su ile uğraşırsanız o kadar hızlı uzar tırnaklarınız.
6) Tırnak uzaması için kozmetik ürünler:
Bir takım kozmetik ürünler de tırnaklarınızın uzamasına neden olabilir. Piyasada bulunan el bakım kremleri hem besler hem uzamasına yardımcı olur.
7) Doğal karışımlarla tırnaklarınızın uzamasını kolaylaştırın:
Evde kolaylıkla bulacağınız limon ve zeytinyağı ile hazırlayacağınız doğal karışımlar da tırnaklarınızın beslenerek uzamasını sağlayacaktır.
8) Tırnak uzaması için Sirke:
Mucizevi olarak adlandırılan bir diğer besin sirkedir.Birçok soruna şifa olduğu gibi el bakımı için de idealdir.Doğal yoldan tırnak uzamasına etkisi vardır.
1) Çok kırılma oluyorsa doktora danışın:
Öncelikle tırnakların hassas ise ve çabuk kırılmakta ise bir doktora gidin. Sizde eksik olan bir takım vitaminler olabilir. E vitamini bunun için idealdir. E vitamini tırnakların ihtiyaç duyguğu önemli vitamindir.
2) Törpüleme:
Tırnaklarınızı sağlıklı ve düzgün bir şekilde uzaması için gereken zamanlarda törpüleyin.
3) Tırnaklarınızı koparmayın ya da kemirmeyin:
Tırnaklarınızı koparmak ya da kemirmek gibi bir alışkanlığınız varsa piyasada bulunan acı ürünleri kullanabilirsiniz.
4) Tırnaklarınız nefes alsın.
Yoğun bir şekilde oje kullanma alışkanlığınız varsa buna ara vermelisiniz çünkü oje-asoten ikilisi tırnaklarınızı yıpratır arada boş bırakıp tırnaklarınızın nefes almasına doğal kalmasına izin vermelisiniz.
5) Tırnak uzaması için su ile bolca temas edin:
Doğal tırnak uzatmanın en kolay yolu da bol su ile temas halinde olmaktır.Ne kadar su ile uğraşırsanız o kadar hızlı uzar tırnaklarınız.
6) Tırnak uzaması için kozmetik ürünler:
Bir takım kozmetik ürünler de tırnaklarınızın uzamasına neden olabilir. Piyasada bulunan el bakım kremleri hem besler hem uzamasına yardımcı olur.
7) Doğal karışımlarla tırnaklarınızın uzamasını kolaylaştırın:
Evde kolaylıkla bulacağınız limon ve zeytinyağı ile hazırlayacağınız doğal karışımlar da tırnaklarınızın beslenerek uzamasını sağlayacaktır.
8) Tırnak uzaması için Sirke:
Mucizevi olarak adlandırılan bir diğer besin sirkedir.Birçok soruna şifa olduğu gibi el bakımı için de idealdir.Doğal yoldan tırnak uzamasına etkisi vardır.