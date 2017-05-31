Tırnak ve dudak yemek orucu bozar mı?

2017 ramazan ayında merak edilen konuların başında 'Tırnak ve dudak yemek orucu bozar mı?' sorusu geliyor. İşte Diyanet'in cevabı...

31 Mayıs 2017, Çarşamba 12:28 Son Güncelleme:
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Tırnak ve dudak yemek orucu bozar mı?

Diyanet, orucu bozan şeyleri veya kaza gerektiren durumları açıkladı. Peki

tırnak ve dudak yemek orucu bozar mı?

DİYANET: YUTULURSA BOZULUR

"

Oruç

lu kimse tırnağını ve dudağından bir parça yutsa orucu bozulur.



Ağzın içinden bir parça yutsa bozulmaz.



Ağız bazen bedenin içi sayılır. Bunun için oruçlu kimse, tükürüğünü yutarsa orucu bozulmaz."


 

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