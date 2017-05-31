Diyanet, orucu bozan şeyleri veya kaza gerektiren durumları açıkladı. Peki

tırnak ve dudak yemek orucu bozar mı?

DİYANET: YUTULURSA BOZULUR

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Oruç

lu kimse tırnağını ve dudağından bir parça yutsa orucu bozulur.









Ağzın içinden bir parça yutsa bozulmaz.









Ağız bazen bedenin içi sayılır. Bunun için oruçlu kimse, tükürüğünü yutarsa orucu bozulmaz."



