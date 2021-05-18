Tırnak yeme alışkanlığının kökeni ne olabilir?

Sağlıklı iletişim kurmayı bilmeyen çocuk, tırnak yiyerek negatif de olsa aslında ailesiyle iletişim kurmaya çalışır. Bunun yanı sıra küçük yaşlarda ebeveynlerin yanlış tutumları, uygunsuz disiplin verilmesi, bakıcının değişmesi, annenin çalışmaya başlaması, çocuğun anaokuluna başlaması gibi stres yaratan faktörler tırnak yemeyi tetikler. İleriki yaş gruplarında da okula başlanması, sınav dönemleri, tırnak yemenin başlamasına ya da şiddetlenmesine neden olabilir. Yani özetle çocuğun hayatında önemli bir değişim ve stres tırnak yeme ihtimalini arttırır diyebiliriz.

Tırnak yemenin diğer bir nedeni ailede tırnak yeme alışkanlığı varsa çocuk o kişiyi model alarak böyle bir alışkanlık geliştirebilir.

ÇÖZÜM NEDIR?

En önemli basamak çocuğa bu konuda baskı yapmamaktır. Zaten tırnak yeme sebebi gerginlik, huzursuzluk, stres olduğu için siz onu bu konuda uyardığınızda ve ona baskı yaptığınızda, çocuğun gerginliğini artırarak bu davranışın tekrarına ve şiddetlenmesine neden olmuş olursunuz. Çocuğunuza “Yeme şu tırnaklarını”, “Çek elini ağzından” gibi buyurgan cümleler kurmak yerine onunla bu konuyu konuşmak, bunun hem estetik olarak güzel olmadığını hem de sağlıklı bir davranış olmadığını anlatmak gerekir. Çocuk tırnak yememesi gerektiğini anladığında, ona bununla ilgili neler yapabileceğine dair fikir verin. Örneğin devamlı elini ağzına götüren çocuğa, hangi zamanlarda bu alışkanlığı ağırlıklı olarak yapıyorsa, elini oyalayacak bir şeyler verebilirsiniz mesela. Çocuk tırnak yemeye başladığında, “Gel şurayı toplayalım” biçiminde çocuğun ilgisini başka yere çekin. Ama asıl çözüm, çocuğu tırnak yemeye götüren ana nedeni ortadan kaldırmak olacaktır.