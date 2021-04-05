Tırnak yeme koronavirüs riskini artırıyor

Tırnak yeme hastalığının psikolojik kökenli olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. üyesi İpek Ada Alver, “Pandeminin yol açtığı stres ve gelecek kaygısının başta tırnak yeme başta olmak üzere yara ve sivilcelerle oynama, kaşıma, saç ve kirpik yolma gibi psikolojik kökenli istemsiz dokunsal hastalıklarda artışa yol açıyor. Bu davranışlar sadece psikolojiyi etkilemekle kalmayıp enfeksiyonel hastalıklara yakalanma riskini de arttırmaktadır. Ellerin yıkanmadan ağza, yüze ve buruna götürülmesi ya da tırnakların yenmesi ile birlikte parmak ve tırnak aralarına geçen virüs partikülleri hücre içerisine girip çoğalabilmekte ve kişiyi enfekte edebilmektedir. Bu da koronavirüse yakalanma olasılığını artmaktadır” ifadelerini kullandı.

“KOVID-19 YANINDA BAĞIRSAKLARDA PARAZİTLERE DE NEDEN OLUYOR”

Tırnak yeme hastalığının covid-19 enfeksiyonu riskini artırmanın yanı sıra bağırsaklarda parazit oluşumuna da neden olduğunu ifade eden İpek Ada Alver şunları söyledi:

“Tırnak aralarına dolan organik artıklar, kir, yemek artıkları, bakteri, virüs, parazit gibi mikroorganizmalar ile istenmeyen ürünler ağız yolu ile alınarak hücre içerisine geçiş yapabilmekte ve geri emilim ile kana da karışarak başta karaciğer, kalp, böbrek ve beyin olmak üzere pek çok doku ve organa geçerek tüm vücudu sistemik olarak enfekte edebilmektedir. Ellerin yıkanmaması, dezenfekte edilmemesi ve tuvalet hijyenine dikkat edilmemesi, başta paraziter hastalıklar olmak üzere bağışıklık sistemini düşüren ve uzun süren tedaviler gerektiren pek çok enfeksiyonel hastalıklara sebep olabilmektedir.”

“MİKROORGANİZMA YUVASI: PROTEZ VE UZUN TIRNAKLAR”

Tırnak yeme hastalığının psikoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından multidisipliner olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden İpek Ada Alver, “psikolojik olarak bir uzmandan destek alınırken enfeksiyon açısından da gerekli tetkikler yapılarak mikroorganizmaların çeşidi belirlenmeli ve vakit kaybetmek sizin tedaviye başlanmalıdır” uyarısı yaptı. Alver, tırnakların kısa tutulması, düzenli el yıkanması, el hijyeniyle ilgili farkındalık oluşturulması ve eğitimler verilmesinin gerekiyor. Tırnak yeme hastalığının yanı sıra protez tırnak ve uzun tırnakların da mikroorganizmaları bulaştırmada etkili oluyor. Uzun ve protez tırnaklar, mikroorganizmaların üremesi ve hayatta kalması için çok uygun ortamlar. Tırnakların uzun tutulması, protez tırnak takılması, çıkan ojelerin yenilenmemesi, birer mikroorganizma yuvasına dönüşmesine yol açıyor. Bu durum da başta covid-19 olmak üzere çeşitli enfeksiyonel hastalıkların yayılmasına yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu.





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