Tırnakçı kadınlar yakalanınca 'Soyunuruz' diye tehdit etti!

Olay, 23 Mart Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında İstanbul Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir iş yerine giren bir kadın, esnafa dürüm almak istediğini söyledi. Arkadaşları olduğunu ve ücretlerin ayrı ayrı ödeneceğini söyleyen kadının halinden şüphelenen esnaf da siparişin ücretini peşin istedi. Kadının uzattığı 200 lirayı alan esnaf, ardından 14 lira sipariş ücretini alarak paranın üstünü kadına teslim etti.

Tırnakçı kadın, o esnada parayı sayıyormuş gibi yaparak el çabukluğuyla 150 lirayı cüzdanının arkasına gizledikten sonra dürümü almaktan vazgeçtiğini söyledi. Kadının paraları gizlediğini fark eden esnaf da paraları elinden geri alarak saydıktan sonra kadının dolandırıcı olduğunu düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

KADINLAR İLE ÇALIŞANLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Esnaf parayı geri vermeyerek polis ekiplerini beklediği esnada tırnakçı kadın ve bebekli bir kadın ile 2 kadın, içeride taşkınlık çıkartmaya başladı. Bunun üzerine çalışanlar kadınları dışarıya çıkartmak istediği esnada arbede çıktı.

'SOYUNURUZ' DİYE TEHDİT ETTİLER

Tarafların tartışmanın ardından birbirine vurması üzerine işin içinden çıkamayacaklarını anlayan çeteden bebekli olan kadın, bu kez tişörtünü çıkartarak soyunmaya çalıştı. "Parayı vermezsen soyunuruz, bizi taciz ettiler” diyerek tehditte bulunan kadınlarla bir süre daha mücadele eden esnaf, ardından 200 lirayı geri verdi. Parayı alan kadınlar hızla iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı.

İHA