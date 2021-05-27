Sağlık Tiroid hastalığının birçok belirtisi olabilir

Tiroid hastalığının birçok belirtisi olabilir

Sağlık

Tiroid hastalığının birçok belirtisi olabilir

Uluslararası Tiroid Farkındalık Haftası’nda Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Sıldıroğlu, tiroid hastalıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Tiroid hastalıklarının toplumda çok sık görüldüğünü söyleyen Sıldıroğlu, “Herhangi bir hastalığa bağlı olduğu düşünülmeyen sinirlilik, çarpıntı, terleme, sıcağa tahammülsüzlük, huzursuzluk, obezite veya kilo alamama gibi birçok durum tiroid bezi ile ilgili olabilir” diye konuştu.

27 Mayıs 2021, Perşembe 10:12 Son Güncelleme:
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Belirtilerin çoğunun tiroid bezinin az ya da çok çalışmasına bağlı olduğunu ifade eden Sıldıroğlu, “İlerleyen yaşlarda tiroid bezi ile ilgili olabilecek bu ve benzeri bulguların, sadece halk arasında değil, doktorlar arasında dahi tiroid bezi ile ilişkisi çoğu zaman akla gelmiyor” dedi.

NADİR GÖRÜLEN BULGULAR

Tiroid bezi hastalıklarında daha nadir görülen bulgular da olduğunu söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Prof.Dr. Onur Sıldıroğlu, “Açıklanamayan yüksek kolesterol, eklem ağrısı, bağırsak alışkanlığında değişmeler, kalp yetmezliği, psikiyatrik problemler ve demans dediğimiz unutkanlık problemi sayılabilir. Hatta bu belirtilerin her biri tek başına bir bulgu olarak da görülebilir. 60 yaş üstü bireylerde bu saydığım durumlar genellikle ileri yaş hastalığı denilen dejenerasyon ve yaşlılığa bağlı semptomlar olarak değerlendirilir. Hâlbuki altta yatan sorun basit olarak tiroid bezinin az çalışması yani hipotiroidiye bağlı olabilir” ifadelerini kullandı.

Ultrasonografi yapılması gerektiğini belirten Sıldıroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Zayıf olmasına rağmen kötü kolesterol (LDL) seviyesi yüksek olan bireylerde; dejenerasyon olmadan özellikle bacaklarda oluşan eklem ya da kas ağrısı çekenlerde, geçmeyen kabızlık şikayeti olanlarda, kalp kasında güçsüzlük ve zayıf atıma bağlı kalp yetmezliği teşhisi konulanlarda, akciğerlerde ve bacaklarda ödem - su toplanması olanlarda, depresyon yada psikoz gibi psikiyatrik problemleri olan halüsinasyon dediğimiz hayaller gören ve unutkanlık problemi yaşayarak yaşlılığa bağlı bunama zannedilen durumlarda tiroid fonksiyonlarına bakılmalı, hipotiroidiye açısından araştırılmalı ve tiroid bezine yönelik ultrasonografi yapılmalıdır.”

DHA

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
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