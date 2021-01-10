Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Tirpan sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya transfer olan Tirpan, lacivert-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.

AA







