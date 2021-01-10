Futbol Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı

Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı

Futbol

Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Belçikalı futbolcu Mickael Tirpan, sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a kiralandı.

10 Ocak 2021, Pazar 22:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Tirpan sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Geçen sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya transfer olan Tirpan, lacivert-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.

AA

İlgili Haberler
Hatayspor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi



Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Marius Sumudica'ya yapılan eleştirile Romanya basınında