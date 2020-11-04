Yemek Doğu ve Güneydoğu lezzetlerinden: Tirşik tarifi

Doğu ve Güneydoğu lezzetlerinden: Tirşik tarifi

Yemek

Doğu ve Güneydoğu lezzetlerinden: Tirşik tarifi

Tırşık, tırşik veya tirşik adlarıyla bilinen tirşik tarifi, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin en çok sevilen lezzetlerinden birisidir. Sevdiklerinize hazırlamak için tirşik tarifi arıyor ya da tirşik nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tirşik yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

04 Kasım 2020, Çarşamba 13:23 Son Güncelleme:
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Yöresel lezzetleri denemek istiyorsanız tirşik tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için tirşik tarifi arıyor ya da tirşik nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tirşik yapılışı ve püf noktaları haberimizde. 

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Tirşik tarifi

Tirşik malzemeleri

  • 3 adet patlıcan
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 2 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • Sıvı yağ
  • Su
  • Tuz

Tirşik yapılışı

Soğanları, sarımsakları ve biberleri yemeklik doğrayın. Patlıcanları ve domatesleri de küp küp doğrayın. Patlıcanları tuzlu suya koyun. Sıvı yağı tencerede kızdırıp içine soğanları ekleyin ve kavurun. Biberleri ve sarımsakları da ilave edip biraz daha çevirin. Salçaları ekleyip kavurmaya devam edin. Sularını süzdüğünüz patlıcanları tencereye alın. Son olarak domatesleri ilave edin. 1 su bardağı su ve tuz ekleyip kısık ateşte pişmeye bırakın. Patlıcanlar yumuşayınca yemeğiniz hazır.

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