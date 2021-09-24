Tırtıklı bıçakların körelme sebebini bilmek daha uzun süre kullanmamızı sağlar. Bıçakların körelmesinin sebebi kestikleri ürünler değil, kesme tahtalarıdır. Bunun yanı sıra bulaşık makinesinde yıkama, çekmeceye atma ya da konserve açma gibi kullanım hataları da bıçakları köreltebilir.

Kesme işlemi esnasında bıçak tahtaya her temas ettiğinde keskin kenarı biraz kıvrılır. Bu durum bir masat yardımıyla birkaç basit hamleyle düzeltilebilir. Ancak uzun süre bilenmeden kullanılan bıçakların keskin kısımları V şeklinden U şekline döner. Bu durumda bıçağın eski keskin haline dönmesi için bileme taşı kullanmak gerekir.

Ancak tırtıklı bıçaklar kesme işlemi esnasında tahtaya temas etmediklerinden çok uzun bir süre boyunca keskinliğini kaybetmeden kullanılabilirler. Ancak tırtıklı bıçağınız da bir noktada keskinliğini kaybeder. Bunu, ekmek keserken çok fazla kırıntı çıkmasından anlayabilirsiniz. O durumda yapabileceğiniz birkaç şey var.

Eğer bıçağınız tanınmış bir markanın üretimiyse o zaman bıçağınızı aldığınız yere başvurmanızı tavsiye ederiz. Çünkü birçok üretici ücretsiz bileme hizmeti verir. Eğer böyle bir hizmet alamıyorsanız o zaman bıçağınızı profesyonel bileyicilere götürüp keskinleştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Bıçağınızı evde kendiniz keskinleştirmek istiyor da olabilirsiniz. Bu durumda şef bıçağını keskinleştirmek için yaptığınız işlemleri aklınızdan çıkarmanız gerekiyor. Çünkü tırtıklı bıçaklar tamamen farklı bir şekilde bileniyor. Bu bıçakları bilerken tırtıkların her birinin içini ayrı ayrı bilemeniz gerekiyor.

Bunun için yine bir masata ihtiyacınız olacak. Ancak bu masatın tırtıkların arasına girebilecek kalınlıkta olmasına özen gösterin. Her bir tırtığın içini 4-5 kez biledikten sonra bir sonraki tırtığa geçin. Bıçaklarda ortalama 30 adet tırtık bulunduğundan bu iş biraz zamanınızı alacaktır. Ancak hem kolay hem de uzun süre kalıcı olduğundan süre çok sorun yaratmayacaktır.

Eğer bıçağınız çok kaliteli ve pahalı bir ürün değilse, o zaman keskinliğini kaybettiğinde ömrünü de yitirmiş demektir. Bu tür bıçakları bilemekle uğraşmak yerine yenilemenizi tavsiye ederiz. Bu noktada dilerseniz yine kısa ömürlü bir bıçak alabilir ya da daha uzun ömürlü bir ürün satın alıp gerektiğinde bileyerek yıllarca bıçağınızdan faydalanabilirsiniz.