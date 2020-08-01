Çocukların en sevdiği kurabiye: Tırtıl kurabiye tarifi

Çocukların en çok sevdiği kurabiyerden biri olan tırtıl kurabiye tarifi oldukça kolay bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tırtıl kurabiye tarifi arıyor ya da tırtıl kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tırtıl kurabiye tarifi için "Tırtıl kurabiye tarifi, tırtıl kurabiye nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Tırtıl kurabiye tarifi

Tırtıl kurabiye malzemeleri

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 çay bardağı şeker

2 adet yumurta

1 adet kabartma tozu

1 adet vanilya

Aldığı kadar un

Tırtıl kurabiye yapılışı

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile sıvı yağı yoğurma kabına alın. İçine şekeri ilave edip iyice çırpın. Ardından yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu, vanilya ve 3 su bardağı civarı unu eleyerek karışıma ekleyin. Kurabiye hamurunu tırtıklı uç takılmış krema torbasına doldurun. Fırın tepsisine yağlı kağıt serip kurabiyeden dilediğiniz büyüklükte yağlı kağıdın üzerine sıkın. Fırını 170 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin. Kurabiyeler kızarınca çıkarıp soğuyunca üstlerine pudra şekeri serpin.