Çocukların en sevdiği kurabiye: Tırtıl kurabiye tarifi
Çay saatlerinin ve kahve molalarının vazgeçilmezi olan tırtıl kurabiye tarifi en sevilen tariflerden birisi. Sevdiklerinize hazırlamak için tırtıl kurabiye tarifi arıyor ya da tırtıl kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tırtıl kurabiye tarifi için "Tırtıl kurabiye tarifi, tırtıl kurabiye nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
01 Ağustos 2020, Cumartesi 12:28 Son Güncelleme:
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Çocukların en çok sevdiği kurabiyerden biri olan tırtıl kurabiye tarifi oldukça kolay bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tırtıl kurabiye tarifi arıyor ya da tırtıl kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tırtıl kurabiye tarifi için "Tırtıl kurabiye tarifi, tırtıl kurabiye nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Tırtıl kurabiye tarifi
Tırtıl kurabiye malzemeleri
- 125 gram tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 2 çay bardağı şeker
- 2 adet yumurta
- 1 adet kabartma tozu
- 1 adet vanilya
- Aldığı kadar un
Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile sıvı yağı yoğurma kabına alın. İçine şekeri ilave edip iyice çırpın. Ardından yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu, vanilya ve 3 su bardağı civarı unu eleyerek karışıma ekleyin. Kurabiye hamurunu tırtıklı uç takılmış krema torbasına doldurun. Fırın tepsisine yağlı kağıt serip kurabiyeden dilediğiniz büyüklükte yağlı kağıdın üzerine sıkın. Fırını 170 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin. Kurabiyeler kızarınca çıkarıp soğuyunca üstlerine pudra şekeri serpin.