Tırtıl oyunu nasıl oynanır?

Malzemeler: 5 büyük kase, 5 büyük düğme, kağıt, kalem / Yaş: 3+

Nasıl oynanır?

İlk önce üçlü bir örüntü belirleyerek bu etkinliğe başlayabilirsiniz.

Mesela kırmızı, siyah, beyaz-kırmızı, siyah, beyaz şeklinde ipe dizerek tırtılınızı oluşturabilirsiniz.

Çocuğunuza bir sonrakinde hangisini koyması gerektiğini sorun.

Bunu kavrayıp oynadıktan sonra model örüntünüzü değiştirebilirsiniz.

Hatta evde göz, anten gibi çıkartmalarınız varsa ilk düğmeye takabilirsiniz, böylece örüntünüz tırtıla daha çok benzemiş olacak.





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