Tırtıl oyunu nasıl oynanır?
Örüntü oyunlarını oynayan okul öncesi yaş grubu çocuklarının okumaya daha hızlı ve rahat geçtiği görülmüştür. Aynı zamanda neden-sonuç ilişkisi kurma becerisi ve analitik düşünme becerilerini örüntü oyunları oynayarak artırabilirsiniz.
05 Aralık 2020, Cumartesi 14:30 Son Güncelleme:
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Malzemeler: 5 büyük kase, 5 büyük düğme, kağıt, kalem / Yaş: 3+
Nasıl oynanır?
İlk önce üçlü bir örüntü belirleyerek bu etkinliğe başlayabilirsiniz.
Mesela kırmızı, siyah, beyaz-kırmızı, siyah, beyaz şeklinde ipe dizerek tırtılınızı oluşturabilirsiniz.
Çocuğunuza bir sonrakinde hangisini koyması gerektiğini sorun.
Bunu kavrayıp oynadıktan sonra model örüntünüzü değiştirebilirsiniz.
Hatta evde göz, anten gibi çıkartmalarınız varsa ilk düğmeye takabilirsiniz, böylece örüntünüz tırtıla daha çok benzemiş olacak.
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