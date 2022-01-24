Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı film ile hafızalara kazınan Titanik, 110 yıl sonra ortaya çıkan bir gerçekle tekrar gündemde. 15 Nisan 1912 sabahın erken saatlerinde, Southampton'dan New York'a yaptığı yolculuk sırasında bir buzdağıyla çarpışarak batan Titanik gemisiyle ile ilgili tarihçi Claes-Goran Wetterholm oldukça ilginç açıklamalarda bulundu. Faciada 2 bin 224 yolcu ve mürettebattan 1.500'ü aşkın insan öldü. Zira gemi yolcuların 3'te 12ine ev sahipliği yapabilen 16 ahşap cankurtaran botu ve dört katlanabilir bot taşıyordu.

"ÖNCELİK KADINLAR VE ÇOCUKLAR DEĞİLDİ"

Wetterholm'a göre, kült filmde de gördüğümüz cankurtaran botlarında önceliğin kadınlar ve çocuklara verilmesi durumu gerçeği yansıtmıyor. Londra'nın Docklands bölgesindeki gemi enkazı hakkında yeni bir sergiyi tanıtmak için Sunday's You dergisine konuşan Wetterholm kurtulanların çoğunun erkek olduğunun altını çizdi. Wetterholm kaptandan gelen bu emrin, geminin farklı taraflarındaki görevliler tarafından farklı yorumlandığını söyledi.

'Hayatta kalanların kadın ve çocuklar olduğu söylense de bu doğru değil: 323 erkek hayatta kaldı, bunların yüzde 80'i filikalara sancak tarafından bindi' diyen Wetterholm sözlerine şöyle devam etti;

Hayatta kaldılar çünkü o tarafı tahliye eden birinci subay William Murdoch, içeri girmelerine engel olmadı. Ayrılan son teknelerde çoğunluk erkekti.

TİTANİK'TE OSMANLI DETAYI

Wetterholm 'a göre, Titanik ile ilgili diğer yaygın yanılgılar arasında yolcuların uyruğu yer alıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Suriye ve Lübnan'dan gelen Arap yolcular gemideki en kalabalık 5. etnik grup olarak dikkat çekiyor. Başka bir deyişle gemide pek çok Osmanlı vatandaşı da yer alıyordu. Watterholm'un açıklamaları 2012 yılında İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nde yapılan bilimsel araştırma ile paralellik gösteriyor.

1852'den 2011'e kadar 18 deniz felaketini mercek alan araştırma erkeklerin yüzde 34.5'inin hayatta kaldığını kadınlarda ise bu oranın yüzde 17.8 olduğu sonucuna ulaşmıştı.

Hürriyet







