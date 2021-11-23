Tiyatro oyunu “Hediye” seyircisiyle buluşmaya devam ediyor

Yazarlığını Ozan Ağaç’ın yaptığı, yönetmenliğini Zuhal Acar’ın üstlendiği ‘Hediye’ isimli tiyatro oyunu prömiyerini yaptı. Tekperde Oyuncularının ilk oyunu olan komedi türündeki oyun, rutine binen bir ilişkinin en büyük sorunlarından birini ele alıyor. Oyununun yazarı Ozan Ağaç ‘Bir ilişki ne kadar uzun olursa seks hayatı o kadar kötüleşir ve biter mi’ sorusunu oyunun merkezine aldığını belirtirken ‘Çağımızın ilişkilerinin en büyük problemlerinin başında bu mesele geliyor. Artık herkesin birbirine daha kolay ulaştığı ilişkileri çok çabuk tükettiği zamanlar yaşıyoruz. Mutlu bir ilişkide seks hayatının raf ömrü kısaldı. Bu soru üzerinden Cem ve Müge’nin ilişkisini irdeledim. Müge’nin, Cem’in doğum günü için yaptığı sürpriz halının altına süpürülmüş bütün sorunları ve karakterlerin defolarını tek tek açığa çıkarıyor. ‘Hediye’ çağımızın ilişki dinamiklerini ve modern insanın kim olduğu sorusuna cevaplar aradığım bir oyun. ‘ diyor.

‘Hediye’nin oyuncuları Burak Can Aras, Melda Narin Güler ve Sude Yazıcı prova sürecinin de çok eğlenceli geçtiğini belirtip seyirciyle buluşmak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.