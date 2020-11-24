Magazin Tiyatroda corona virüs şoku! Bütün ekibe bulaştı

Tiyatroda corona virüs şoku! Bütün ekibe bulaştı

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Tiyatroda corona virüs şoku! Bütün ekibe bulaştı

Kedi Sahne çatısı altındaki oyuncu Anıl Yürek corona virüse yakalandı. Hastalık ekipteki 7 kişiye daha bulaştı. 92 yaşındaki Haldun Dormen de virüs kaptı. Arka arkaya yaşanan pozitif vakalar nedeniyle tiyatro oyunlarını erteleme kararı aldı.

24 Kasım 2020, Salı 08:43 Son Güncelleme:
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Hakan Altıner'in kurucusu olduğu Kedi Sahne Sanatları, corona virüsle savaşıyor. 'Çamlıcanın Üç Gülü' adlı yeni oyunlarını sahnelemek için prova yapan ekip geçtiğimiz hafta ilk Covid-19 vakasıyla sarsıldı. Ekipten Anıl Yürek'in testi pozitif çıktı. Ardından oyunun yönetmeni Hakan Altıner de virüsü kaptı.

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Aydan Şener ile İpek Tenolcay'ın testleri negatif

Ayşe Erbulak, Damla Çercisoğlu, Kahraman Sivri, Osman Barış Özkoçak, Erdoğan Soytürk de corona virüsten kaçamadı. Ekipten sadece Aydan Şener ile İpek Tenolcay'ın testleri negatif çıktı. Tiyatroda başka bir oyun sergileyen Haldun Dormen de hastalanınca 21 Kasım'daki oyunlar ileri bir tarihe ertelendi.

'İki gündür kontrol amaçlı hastanedeyim'

Kibarlık Budalası adlı oyunda rol alan 92 yaşındaki Haldun Dormen, Günaydın'dan İlker Gezici'ye, "İki gündür kontrol amaçlı hastanedeyim. Durumum gayet iyi, hiçbir sıkıntı yok. Tüm değerlerim eski haline döndü." açıklamasını yaptı.


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