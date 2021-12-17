Ekonomi TL mevduatta stopaj avantajına devam

TL mevduatta stopaj avantajına devam

Ekonomi

TL mevduatta stopaj avantajına devam

Vatandaşın Türk Lirası tasarruflarını artırması için Eylül 2020’de hayata geçirilen düzenlemeyle TL vadeli mevduatlarla tahvil ve bonolardan alınan stopaj (vergi) oranlarında indirime gidilmişti.

17 Aralık 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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TL’yi teşvik etmek amacıyla yapılan bu indirimin süresi yıl sonunda bitiyordu ancak Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile stopaj teşviki 31 Mart 2022’ye kadar uzatıldı.

YÜZDE SIFIR UYGULANIYOR

Buna göre, 2022 Mart sonuna kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde sıfır (0) olarak uygulanacak. Böylece üç ay daha TL mevduatta yatırım yapanlar daha az vergi kesintisi ile daha fazla faiz geliri elde etmiş olacak.

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