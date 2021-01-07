Ekonomi TL'de kazandıran fırsat

TL'de kazandıran fırsat

Ekonomi

TL'de kazandıran fırsat

Merkez Bankası’nın son iki toplantıda aldığı faiz artırım kararları, TL mevduat faizlerine de yansıdı ve bankaların TL mevduat yarışı hızlandı. Ortalama yüzde 17.5 olan faizler, bazı bankalarda ‘hoşgeldin’ kampanyalarıyla yüzde 18’e kadar yükseldi. // Hülya ÇAYLAK-POSTA

07 Ocak 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Döviz ve altın düşerken TL’nin getiri potansiyeli de her geçen gün artıyor. Merkez Bankası’nın 19 Kasım’da aldığı kararla politika faizi (1 haftalık repo ihale faizi) yüzde 10.25’ten yüzde 15’e çıkmıştı. Bu durum banka faizlerine de yansımış, bankaların ortalama yüzde 10 olan mevduat faizleri yüzde 14’lere hatta bazı özel bankalarda kampanyalarla birlikte yüzde 16.50’lere kadar yükselmişti. Merkez, 24 Aralık’ta gerçekleşen son toplantısında da faiz artırımına devam etti. Böylece politika faizi yüzde 17’ye çıktı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

208 liralık kar artışı

Politika faizindeki artışla birlikte tasarruflarını Türk Lirası’nda değerlendirmek isteyenler için de yeni fırsatlar doğdu. Özel bankaların geçtiğimiz ay ortalama yüzde 15’lerde olan mevduat faizleri, yüzde 17.50’lere kadar yükseldi. Böylece daha önce 100 bin lirasını 32 günlük vadeye koyan bir vatandaş yüzde 15 faizle 1.249 lira net kazanç elde ederken, şimdi yüzde 17.50 faiz imkanıyla bu kazancını 1.457 liraya çıkarıp 208 lira daha ek gelir sağlayabilecek.

Yüzde 18'e kadar çıktı

Birçok özel banka yeni müşteri kazanmak adına yaptıkları ‘hoşgeldin’ kampanyalarında faizi yüzde 18’e kadar yükseltmiş durumda. Kişiye özel sunulan bu fırsatlar kapsamında örneğin, bankanın 100 bin lira için normal faizi yüzde 16 iken, yeni açılan hesapta bu oran yüzde 18 olarak uygulanabiliyor. Bankalar genellikle yeni faiz oranlarını müşterilerine attıklarını kısa mesajlarla duyuruyor. Ancak başka bankaların faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapmakta fayda var.

Pazarlık yapılabiliyor

Bankaların faiz oranları internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da şubeden yapılan işleme göre değişiyor. Yani şubede açılan hesapla, internetten veya mobil bankacılık uygulamasından açılan vadeli hesaplara farklı faizler uygulanabiliyor. Mobil ve internet bu anlamda çoğu zaman avantajlı olsa da kıyaslama yaparak en yüksek faizi nasıl alabileceğinizi sorgulayın. Eğer bankanızın size sunduğu faizi düşük buluyorsanız, banka şubesine giderek faiz pazarlığı yapabilirsiniz.

Vergi indirimi devam ediyor

30 Eylül’de yapılan değişiklikle TL’den getiri sağlamak isteyenlere önemli bir fırsat sunularak faiz getirisinden alınan stopaj vergisi düşürülmüştü. Buna göre; 1 günden 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 15 olarak uygulanan stopaj yüzde 5’e; 6 ay ile 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12’den 3’e çekildi. 1 yıldan uzun vadelerde de yüzde 10 olarak uygulanan stopaj sıfır (0) olarak uygulanıyor. Vergi indirimi 31 Aralık’ta sona eriyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Kararlı ile bu süre 31 Mart’a kadar uzatıldı. Yani bu fırsattan yararlanmak için hâlâ vakit var.

1 günlük hesap da var

Mevduat faizlerinin ve verginin avantajından yararlanmak için ille de uzun vadeli hesap açmak gerekmiyor. Bankalar artık günlük vadeli hesaplara da faiz uyguluyor. Örneğin, bazı bankalar 7 günlük vade imkanı sunarken bazıları 1 günlük vadede bile faiz uyguluyor. Tabi bu oran ortalama faizden bir miktar daha düşük oluyor. Ancak bu seçenekler paranızın bankada boş beklemesindense kısa süreli bir hesapla değer kazanmasına imkan veriyor.

İlgili Haberler
Alım için tam zamanı, ikinci el araç fiyatları düştüBekçi maaşı ne oldu?Kıdemde taban ve tavana zamDünya Bankası 'Türkiye'nin büyüme beklentisini' yükseltti


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Atina’dan Türkiye’yi kuşatan hamleler
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Sorusu olan var mı?
Özlem Denizmen
Oral Çalışlar
Bir fotoğraf çekmiştim
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Devlet kısa çalışma döneminin primini ödeyecek mi?
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Yılbaşı geçtiğine göre artık köyümüze dönelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Tasarrufun enleri 2021'in rehberi
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 6 Ocak 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?