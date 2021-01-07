Döviz ve altın düşerken TL’nin getiri potansiyeli de her geçen gün artıyor. Merkez Bankası’nın 19 Kasım’da aldığı kararla politika faizi (1 haftalık repo ihale faizi) yüzde 10.25’ten yüzde 15’e çıkmıştı. Bu durum banka faizlerine de yansımış, bankaların ortalama yüzde 10 olan mevduat faizleri yüzde 14’lere hatta bazı özel bankalarda kampanyalarla birlikte yüzde 16.50’lere kadar yükselmişti. Merkez, 24 Aralık’ta gerçekleşen son toplantısında da faiz artırımına devam etti. Böylece politika faizi yüzde 17’ye çıktı.

208 liralık kar artışı

Politika faizindeki artışla birlikte tasarruflarını Türk Lirası’nda değerlendirmek isteyenler için de yeni fırsatlar doğdu. Özel bankaların geçtiğimiz ay ortalama yüzde 15’lerde olan mevduat faizleri, yüzde 17.50’lere kadar yükseldi. Böylece daha önce 100 bin lirasını 32 günlük vadeye koyan bir vatandaş yüzde 15 faizle 1.249 lira net kazanç elde ederken, şimdi yüzde 17.50 faiz imkanıyla bu kazancını 1.457 liraya çıkarıp 208 lira daha ek gelir sağlayabilecek.

Yüzde 18'e kadar çıktı

Birçok özel banka yeni müşteri kazanmak adına yaptıkları ‘hoşgeldin’ kampanyalarında faizi yüzde 18’e kadar yükseltmiş durumda. Kişiye özel sunulan bu fırsatlar kapsamında örneğin, bankanın 100 bin lira için normal faizi yüzde 16 iken, yeni açılan hesapta bu oran yüzde 18 olarak uygulanabiliyor. Bankalar genellikle yeni faiz oranlarını müşterilerine attıklarını kısa mesajlarla duyuruyor. Ancak başka bankaların faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapmakta fayda var.

Pazarlık yapılabiliyor

Bankaların faiz oranları internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da şubeden yapılan işleme göre değişiyor. Yani şubede açılan hesapla, internetten veya mobil bankacılık uygulamasından açılan vadeli hesaplara farklı faizler uygulanabiliyor. Mobil ve internet bu anlamda çoğu zaman avantajlı olsa da kıyaslama yaparak en yüksek faizi nasıl alabileceğinizi sorgulayın. Eğer bankanızın size sunduğu faizi düşük buluyorsanız, banka şubesine giderek faiz pazarlığı yapabilirsiniz.

Vergi indirimi devam ediyor

30 Eylül’de yapılan değişiklikle TL’den getiri sağlamak isteyenlere önemli bir fırsat sunularak faiz getirisinden alınan stopaj vergisi düşürülmüştü. Buna göre; 1 günden 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 15 olarak uygulanan stopaj yüzde 5’e; 6 ay ile 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12’den 3’e çekildi. 1 yıldan uzun vadelerde de yüzde 10 olarak uygulanan stopaj sıfır (0) olarak uygulanıyor. Vergi indirimi 31 Aralık’ta sona eriyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Kararlı ile bu süre 31 Mart’a kadar uzatıldı. Yani bu fırsattan yararlanmak için hâlâ vakit var.

1 günlük hesap da var

Mevduat faizlerinin ve verginin avantajından yararlanmak için ille de uzun vadeli hesap açmak gerekmiyor. Bankalar artık günlük vadeli hesaplara da faiz uyguluyor. Örneğin, bazı bankalar 7 günlük vade imkanı sunarken bazıları 1 günlük vadede bile faiz uyguluyor. Tabi bu oran ortalama faizden bir miktar daha düşük oluyor. Ancak bu seçenekler paranızın bankada boş beklemesindense kısa süreli bir hesapla değer kazanmasına imkan veriyor.



