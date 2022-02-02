Yurtdışındaki vatandaşların dolar, Euro ve sterlin hesaplarını TL’ye çevirerek açacakları hesabın adı ‘Yuvam’ olacak. Konuyla ilgili Merkez Bankası’nın ‘Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ’i, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre, TL’ye dönüşüm hesaplarında döviz alış kurunu ve bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranını Merkez Bankası belirleyecek. İlave getiri, döviz bazında anaparanın Türk Lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk Lirası olarak ödenecek. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı, Merkez Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Vadeden önce çekim yapılması durumunda, Merkez Bankası’nca kur farkı ve ilave getiri tutarı ödenmeyecek.