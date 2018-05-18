Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup ederek, kupaya uzanan Ege ekibi T.M. Akhisarspor, Osmanlıspor’u ağırladığı maç öncesinde statta taraftarlarının önünde şampiyonluk kupasıyla tur attı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE DİREKT KATILACAK

Kupayı taraftarının önünde bir kez daha kaldıran yeşil-siyahlılar yaşadıkları sevinci taraftarlarıyla da paylaştı. Mütevazı kadrosuna rağmen güçlü rakiplerini saf dışı bırakarak kupaya uzanan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi’ne de direkt katılacak.





İHA