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Son dakika: TMSF Başkanı'ndan çok önemli 'enflasyonla mücadele' açıklaması

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal "TMSF kayyumundaki perakende şirketlerinde enflasyonla mücadeleye katılacağız" dedi.

10 Ekim 2018, Çarşamba 09:59 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 10:26
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TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "TMSF kayyumunda yönetilen perakende şirketleriyle, güçlü ve etkin şekilde Enflasyonla Topyekun Mücadele’ye katılacağız" dedi.

BİN 222 ŞİRKET VAR

Gülal açıklamasında, "Boydak Holding'in cirosu 7,3 milyar TL'ye yükseldi. Holding'in satışı ile ilgili projeksiyonumuz yok" bilgisini de verdi. Gülal daha önce yaptığı açıklamada fon yönetimi altında bin 222 şirketin olduğunu söylemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde dün Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısı ardından iş dünyası genelinde enflasyonla mücadeleye destek üstüne destek mesajları gelmeye devam ediyor" dedi.

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