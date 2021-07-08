Türkiye TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı

TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı

Türkiye

TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı.

08 Temmuz 2021, Perşembe 08:08 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı. Atamaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 113'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

DHA

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