TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak alınmak üzere 12 kişilik kontenjan açıldı.

Bugün (15 Ekim) başlayan başvurular için 5 öğretim üyesi, 5 profesör ve 2 doçent alınacak. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular ise 30 Ekim’de sona erecek.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi için başvuruların detayları ilan sayfasında veriliyor.

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