TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'nden geçilen ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23. 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır." denildi.

Bu duyuru ile birlikte "TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi başvuru nasıl yapılır?" sorusuna cevap arandı.