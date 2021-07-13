Toby Kirkup kimdir? Toby Kirkup kaç yaşında ve neden öldü?

Dünyaca ünlü oyuncu Toby Kirkup, rol aldığı Peaky Blinders dizisiyle Türkiye’de de tanınan bir isim olmuştu. Genç yaşta hayatını kaybeden Toby Kirkup’un ölüm nedeni dizi severler tarafından merak ediliyor. İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilen soruların yanıtları…

TOBY KİRKUP KİMDİR?

Büyük bir Shakespeare hayranı olan Toby Kirkup, Peaky Blinders ve Emmerdale gibi dizilerde rol aldı.

Oyunculuk, yazarlık ve TV sunuculuğu yapan Toby Kirkup, ayrıca Channel 4'teki The Mill'de James Scotsan'ı canlandırdı. Bununla birlikte, BBC'nin Testament Of Youth yapımında da rol aldı.

Huddersfield Üniversitesi'nde drama eğitimi alan Toby Kirkup, Leeds Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık alanında yüksek lisansa başlamayı planlıyordu.

TOBY KİRKUP KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Toby Kirkup, göğüs ağrısı ve kollarında karıncalanma hissi yaşadıktan sonra Huddersfield Kraliyet Hastanesine kaldırıldı.

Gastrit teşhisi konulan Toby Kirkup, Slaithwaite'deki Titanic Mills'teki evine geri gönderildi.

Ancak öğleden sonra durumu daha da kötüleşti.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Toby Kirkup, 48 yaşındayken hayatını kaybetti.