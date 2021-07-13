Magazin Toby Kirkup kimdir? Toby Kirkup kaç yaşında ve neden öldü?

Toby Kirkup kimdir? Toby Kirkup kaç yaşında ve neden öldü?

Magazin

Toby Kirkup kimdir? Toby Kirkup kaç yaşında ve neden öldü?

Peaky Blinders isimli diziyle Türkiye’de adını duyuran oyuncu Toby Kirkup’un ölüm haberi hayranlarında büyük üzüntüye neden oldu. Vefat haberinin ardından ise Toby Kirkup kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? araştırmaları da yoğunlaştı….

13 Temmuz 2021, Salı 18:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünyaca ünlü oyuncu Toby Kirkup, rol aldığı Peaky Blinders dizisiyle Türkiye’de de tanınan bir isim olmuştu. Genç yaşta hayatını kaybeden Toby Kirkup’un ölüm nedeni dizi severler tarafından merak ediliyor. İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilen soruların yanıtları…

TOBY KİRKUP KİMDİR?

Büyük bir Shakespeare hayranı olan Toby Kirkup, Peaky Blinders ve Emmerdale gibi dizilerde rol aldı.

Oyunculuk, yazarlık ve TV sunuculuğu yapan Toby Kirkup, ayrıca Channel 4'teki The Mill'de James Scotsan'ı canlandırdı. Bununla birlikte, BBC'nin Testament Of Youth yapımında da rol aldı.

Huddersfield Üniversitesi'nde drama eğitimi alan Toby Kirkup, Leeds Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık alanında yüksek lisansa başlamayı planlıyordu.

TOBY KİRKUP KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Toby Kirkup, göğüs ağrısı ve kollarında karıncalanma hissi yaşadıktan sonra Huddersfield Kraliyet Hastanesine kaldırıldı.

Gastrit teşhisi konulan Toby Kirkup, Slaithwaite'deki Titanic Mills'teki evine geri gönderildi.

Ancak öğleden sonra durumu daha da kötüleşti.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Toby Kirkup, 48 yaşındayken hayatını kaybetti.

 

 

 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Eşeğime 'çüş' dedi
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Gönlü var mı yoksa hiç sevmiyor mu?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
12 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
12 Temmuz haftasına astrolojik bakış: Ne uzak ol ne çok yakın!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Evleniyorlar
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Retro modasına devam
Uğur Alkapar
Funda Duru
İnsanlar uyurken yapılan sanat: Grafiti
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Serel Yereli'den cesur paylaşım