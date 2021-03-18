Tofaş fabrikasını 2 hafta kapattı!

Tüm dünyayı etkileyen mikroçip sorunu Türkiye'deki fabrikaları da etkilemeye başladı. Tofaş mikroçip tedarik sorunu nedeniyle üretimini durdurma kararı aldı.

Tofaş 19 Mart'ta mesai bitiminden sonra 2 hafta süreyle üretimi durduracak. 5 Nisan 2021 tarihinde ise üretim yeniden başlayacak.

Üretimin durdurulması sürecinde fabrikadaki periyodik bakım süreçleri gerçekleştirilecek.

Tofaş, Fiat marka araçların üretimini gerçekleştiriyor. Egea, Doblo, Ducato, Fiorino gibi modeller Türkiye'de üretiliyor.

Tofaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Geçtiğimiz yıldan beri tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere küresel ölçekte birçok sektörü etkileyen elektronik bileşen (mikroçip) tedarik sorunu yaşanmaktadır. Tofaş, ürünlerindeki yüksek teknoloji, giderek artan elektronik bileşim kullanımı ve dünya ile bütünleşik üretim sistemi sebebiyle söz konusu mikroçip tedarik sorunundan etkilenmektedir.

Bu kapsamda bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir.

Söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Şirketimizin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır. (Hürriyet)