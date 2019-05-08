Türkiye‘de 2015 yılından bu yana üretilen ve ihraç edilen Fiat Egea’lar yenileniyor. Tofaş’tan KAP’a yapılan açıklamaya göre, facelift yatırımı yapılmasına karar verildi.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, 1.3 milyon adet satış hedefinin 530 bininin gerçekleştiğini duyuran Tofaş, 2024 yılına kadar 1 milyon 450 bin aracı üretmeyi hedefleyecek. 225 milyon dolar yatırım yapacak olan Tofaş, 2020 yılının son çeyreğinde yeni araçları üretmeye başlamayı planlıyor. Fiat Egea yurt dışında Fiat Tipo adıyla satılıyor.

MUSTAFA KOÇ BANTTAN İNDİRMİŞTİ

Türkiye’e üretilen Fiat Egea’yı Tofaş Fabrikası’nda ilk olarak merhum iş adamı Mustafa Koç banttan indirmişti.

Mustafa Koç, “Fiat Egea'yı 'akıllı bir proje' olarak değerlendiriyorum. Akıllı çünkü çok sayıda araştırma yapılarak, Türkiye'nin beklentilerine uygun ve geniş kitlelerin ulaşabileceği otomobil olarak geliştirildi. Türk tüketicisini odağına alarak, tasarlanan yeni modelimize isim verirken Ege Denizi'nden esinlendi. Akıllı bir araç. Çünkü iç pazarın yanı sıra batı ve doğu Avrupa müşterisine de hitap ediyor. Avrupa Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da 40 ülkeye ihraç edilecek.” demişti.

Şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, TOFAŞ Bursa fabrikasında üretilen Egea/Tipo otomobil ailesinin facelift yatırımına başlanmasına karar verilmiştir. 25.10.2013 ve 6.11.2014 tarihli özel durum açıklamalarımız ile kamuya duyurulan projenin süresi 2024 yılsonuna kadar uzatılmıştır.

İlk yatırım planında 2015-2023 dönemi için hedeflenen 1 milyon 300 bin adet üretimin bugüne kadar yaklaşık 530 bin adedi gerçekleşmiş olup, yeni yatırımın da katkısıyla 2015-2024 yıllarını kapsayan proje süresince yaklaşık %70'i ihracat pazarlarına yönelik olmak üzere toplam 1 milyon 450 bin adet üretim hedeflenmektedir.

Bu kapsamda önümüzdeki aylarda başlanmak üzere 2020 yıl sonuna kadar yaklaşık 225 milyon Amerikan Doları yatırım yapılması öngörülmekte olup, yeni araçların üretimine 2020 yılının son çeyreğinde başlanması planlanmaktadır."