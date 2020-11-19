Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve GSK Türkiye, çocukların bedensel söz hakkı başta olmak üzere tüm hakları konusunda bilinçlenmelerini hedefledikleri Kırmızıda Dur De! projesini online eğitim uygulamalarıyla dijitale taşıdıklarını duyurdu. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü gibi anlamlı bir günde hayata geçen projede, uzmanlar ve Toplum Gönüllüsü gençler tarafından çocuklara, gençlere ve öğretmenlere yıl boyunca online eğitimler verilecek. Projenin @kirmizidadurde Instagram hesabında, çocuk hakları alanında uzman kişiler ve konuyla ilgili toplumda etki yaratabilecek ünlü isimlerle canlı sohbetler gerçekleştirilerek farkındalık yaratılması hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca, www.tog.org.tr sitesinden çocuk haklarına yönelik hazırlanmış bilgilendirme kitine de ulaşılabilecek.

TOG ve GSK Türkiye’nin hayata geçirdiği Kırmızıda Dur De! projesi, çocukların başta bedensel söz hakkı olmak üzere haklarının tümü konusunda farkındalıklarının artmasını, kendisinin ve bir başkasının sınırları olduğu konusunda bilinçlenmelerini hedefliyor. Bu doğrultuda, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde İstanbul, İzmir ve Bursa’da, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde de Aksaray, Ankara, Aydın, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Konya, Niğde, Samsun olmak üzere 11 ilde ilköğretim seviyesinde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu zamana kadar yaklaşık 10 bin çocuğa ulaşılan proje kapsamında, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine çocuk haklarının ne ifade ettiği eğlenceli video ve sunumlarla anlatıldı. Bununla birlikte, özel alanlarının ihlal edilmesi durumunda çocukların kendilerini ifade edebilmeleri, harekete geçebilmeleri, kendilerini iyi ve güvende hissedebilmeleri konusunda atölyeler gerçekleştirildi.

Projenin ikinci ayağında ise, yetişkinler tarafından çocukların dinlenmesinin önemine dikkat çekmek üzere, 20 Kasım 2019 Dünya Çocuk Hakları haftasında gerçekleştirilen bir kampanya ile #Sözküçüğün denildi. Dijital platformlarda yayınlanan eğitici ve bilgilendirici videolarla, çocuk hakları konusunda yetişkinlerin bilinçlenmesine katkı sağlandı. “Söz Küçüğün” kampanyası, bu yıl 17’ncisi düzenlenen, dünyanın en prestijli iş ödülleri programlarından Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde de 4 ödül birden aldı. Kampanya 2 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz ödüle layık görüldü.

Dijital platformlar üzerinden çok daha fazla çocuk, genç, yetişkin ve öğretmenin bilinçlenmesi hedefleniyor

Projenin üçüncü aşamasında ise; farkındalık çalışmaları ve eğitimler dijital platforma taşınıyor. 20 Kasım 2020 Dünya Çocuk Hakları Günü gibi anlamlı bir günde duyurulan projede, yıl boyunca başta çocuklar olmak üzere gençlere ve öğretmenlere çocuk haklarına yönelik online eğitimler verilecek. Bununla birlikte, @kirmizidadurde Instagram hesabında, çocuk hakları alanında uzman kişiler ve konuyla ilgili toplumda etki yaratabilecek ünlü isimlerle canlı sohbetler gerçekleştirilerek farkındalık yaratılacak. Ayrıca proje kapsamında www.tog.org.tr sitesinden, yetişkinlerin çocuk odaklı ve hak temelli bir yaklaşımı benimseyebilecekleri, çocuk haklarını koruma konusundaki sorumluluklarını öğrenebilecekleri bir bilgilendirme kitine de ulaşılabilecek. Nisan 2021’e kadar çocuk, genç, yetişkin ve öğretmenlerle gerçekleştirilecek online eğitimler sayesinde, 2021’in sonunda yaklaşık 40 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GSK Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Lideri Selcen Çökdü, “TOG iş birliğiyle yaklaşık iki yıldır başarıyla yürüttüğümüz projede geldiğimiz aşama bizim için mutluluk verici. Çocukların haklarının farkında ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi aydınlık ve sağlıklı bir geleceğin inşası için büyük önem taşıyor. Projenin ilk gününden itibaren hedefimiz hep daha fazla çocuk ve yetişkinin bilinçlenmesini sağlamaktı. Hayata geçirdiğimiz bu dijital uygulamalar sayesinde de önemli ve güzel bir adım attığımıza inanıyorum. GSK Türkiye olarak toplum sağlığı için çalışmanın yanı sıra hayatın her anında iyiliği önemseyen projelere imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.

Murat Çitilgülü

TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü ise “Bundan 6 sene önce gençlerin sağlık okuryazarlığı projemizi desteklemek amacıyla yola çıkan GSK Türkiye, 2018 itibariyle çocuk hakları konusuna odaklanan Kırmızıda Dur De! projesini desteklemeye başladı. Çocuğun kendisinin ve bir başkasının sınırları olduğunu fark etmesini hedeflediğimiz proje kapsamında yaptığımız çalışmalarla bugüne kadar yaklaşık 10 bin çocuğa dokunmanın gururunu yaşıyoruz. Farkındalığı artırmak için hayata geçirdiğimiz bu dijital platform sayesinde çok daha fazla çocuğa, gence ve yetişkine ulaşacağımız için heyecanlıyız.” şeklinde konuştu.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Websitesi: www.tog.org.tr

Instagram: @kirmizidadurde