Togem-Der’den bahseder misiniz, misyonu nedir? Bugüne kadar neler yaptınız?

TOGEM-Der, 2005 yılında Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi’nin himayelerinde kurulmuş bir eğitim ve sosyal dayanışma derneğidir. Özellikle kadın ve çocuk merkezli sorunlara dikkat çekmeye ve gücü yettiğince çözüm üretip uygulamaya çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Temelde önceliğimiz eğitim. Bugüne kadar birçok proje üretip hayata geçirdik. Öğrencilere burs, ihtiyacı olan ailelere ev eşyası, giysi ve sağlık hizmeti ise süreklilik arz eden çalışmalarımız. Okul öncesi eğitimin önemi de malum. Bölgelerinde bu fırsatı yakalayamamış çocuklar için ‘Anasıfsız Okul Kalmasın’ projesiyle 723 derslikli 220 anasınıfı inşa ettik. Yine ‘Erken Tanı, Erken Hayat’ projesiyle okul öncesi dönemde farklı gelişen çocuklara ve ailelerine destek verdik. Eğitimin yaşı olmaz fikrinden yola çıkarak annelerimize meslek edindirmek amacıyla ‘Geleceğe Annemle Yürüyorum’ projesini hayata geçirdik. Bu projemiz halen devam ediyor.

Görme, işitme, zihinsel-bedensel yetersizlik, hiperaktivite bozukluğu gibi kategorilerde düzenlenen fikir ve materyal yarışmasıyla engelleri aştık. Yarışma sonrası kazanan materyalleri katalog haline getirip, kurumlara dağıttık. Yarınların büyükleri olacak bugünün çocuklarını yetiştirirken ihmal edilmiş veya istismara uğramış çocuklarımızı görmezden gelemezdik. Kartal’da Marmara Üniversitesi Hastanesi bahçesinde çocuk izlem merkezini hayata geçirdik.

‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ etkinliği fikri nasıl ortaya çıktı? Yola çıkış hikayenizden bahsedebilir misiniz?

Yine hem ihtiyacı olanlara yardım etmek hem de Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesine destek olmak için ‘Artsın Eksilmesin & Dönüşüm Pazarı’’ etkinliği düzenlemeye karar verdik. Herkese bir çağrıda bulunduk; ‘Sizin kullanmadıklarınız başkasının hazinesi olsun!’ Bu çağrımıza Türkiye’nin dört bir yanından karşılık geldi. Kimi markalar çeyiz setleri, oyuncak, halı gibi yeni ürünler yolladılar. Kimileri elleriyle ördükleri kazakları, çorapları kimileri ise el emeği göz nuru yaptıkları hediyelik eşyaları gönderdi. Kısa sürede 5 binden fazla parça ürün geldi.

Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’nda katılımcıları neler bekliyor?

Etkinlik 6-8 Aralık tarihlerinde Üsküdar’daki derneğimizde olacak. Kapımız herkese açık. Herkesin ihtiyacına, zevkine ve bütçesine göre ürünler var. 50 TL’ye bot da bulabilirsiniz, 200 TL’ye bir sehpa da alabilirsiniz. Özel sergileme alanında ise ipek halılar, değerli tablolar, satranç takımları, hikayesi olan birbirinden değerli parçalar da yine katılımcıları bekliyor. Bazı mobilya ve kıyafetleri ise derneğimizde yeniledik. Şu anda eskisinden daha iyi durumdalar.

Dönüşüm Pazarı’ndan elde edilen gelir ne için kullanılacak?

Kış geldi. Önceliğimiz ihtiyacı olan ailelerin ısınma ve erzak yardımı yapmak. Her projede olduğu gibi kadın ve çocuklara destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanından gelen tüm bu eşyalardan elde edilen gelir öğrenciler için burs olacak, kadınların istihdama katılmasını sağlayacak. Kadınların ev ekonomisine katkıda bulunması için meslek edindirme kursları düzenlemeye devam edeceğiz. Hikayesi olan her bir parça eşyayla yeni hikayeler yazacağız.

Bugüne kadar sizi en heyecanlandıran proje hangisiydi?

Projelerimizin hepsi heyecan vericiydi. Hani klasik deyimiyle hepsi çocuklarımız gibi. Temel önceliğimiz eğitim olduğundan “ANASINIFSIZ OKUL KALMASIN” ve “ERKEN TANI, ERKEN HAYAT projelerine çok fazla emek harcadık. Hareketli ve heyecanlı bir süreçti. Yeni katılımlarla devam etmekte olan “GELECEĞE ANNEMLE YÜRÜYORUM” projesi de yine aynı şekilde bizler için son derece heyecanlı ve gurur verici bir proje. Yine ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz sıfır atık destekçisi olan; tekstilden aksesuara, bebek-çocuk ürünlerinden kırtasiyeye kadar Türkiye’nin önde gelen 130 markasının katıldığı Cemre Çarşısı da bizim için en anlamlı etkinliklerden biriydi.

Siz evinizde geri dönüşüm için neler yapıyorsunuz?

Bizim atık dediğimiz şeylerin hepsi geri dönüşebilir aslında. Özellikle çöpleri evde de ayrıştırma konusunda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Evde de çöplerimizi plastik, cam, yemek ve kağıt atıkları olarak ayrıştırıyoruz. Plastiği, kağıt mendil ve kağıt havluları mümkün olduğunca hayatımızdan çıkardık.. İhtiyacım olmadan alışverişe çıkmam asla. Eskiyen çarşafları saklama keseleri, bez torba olarak yeniden kullanıyoruz. Mutfağı, yemek yapmayı da çok seviyorum. Her şeyi değerlendirmeye özen gösteririm. Kalan pilavı çorbada, ayıkladığım sebze saplarını çorbada kullanırım örneğin.

Son olarak Togem-der’de gönüllü çalışmak isteyenler nasıl bir yol izleyebilir?

Togem-Der 2012'den bugüne toplumsal dayanışma için, toplumsal dayanışma sayesinde var. İhtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmak, kutsal aile kurumuna destek olmak için var...Kapımız da gönlümüz de herkese açık. Hangi konuda yardımları olabileceğini düşünüyorlarsa buyursunlar gelsinler, gönüllümüz olsunlar. Ben bu vesileyle bugüne kadar bize maddi manevi destek sağlamış tüm hayırseverlerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla da tüm okurlarımızı sevgi ile çıktığımız bu yardımlaşma yolculuğuna katılmaya davet ediyorum.



