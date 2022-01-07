TOGG CEO’su Gürkan Karakaş, 2022 sonunda ilk seri üretim aracı banttan indirmeyi planladıklarını belirtti. Bununla birlikte Sedan ve SUV (Hatchback) başta olmak üzere 5 farklı segmentte araç üretileceğini kaydetti. Haberin ardından da TOGG 2022 araba fiyatları ile Sedan ve SUV (Hatchback) fiyat listesi araştırılmaya başlandı…





TOGG 2022 ARABA FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

TOGG 2022 araba fiyatları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte, TOGG CEO’su Gürkan Karakaş daha önceki dönemlerde fiyatlar hakkında yaptığı açıklamada fiyatların rekabetçilik ya da ulaşılabilirlik ve yalnızca bulundukları segmentle ilgili değil ekosistemle beraber ulaşacakları adetlerle de ilgili olduğunu belirtmişti.

5 modelle beraber 'en maksimize edilmiş' Türkiye pazarına baktığımızda adetlere ulaşabileceklerini düşündüklerini ifade eden Karakaş, Bunun belki küçük araç büyük araç şeklinde yer değiştirme olabileceğini kaydetmişti.

Önlerinde hala esnek bir zaman olduğunun altını çizen TOGG CEO’su Karakaş, oralara geldiklerinde de fiyat açısından daha ulaşılabilir noktalar olacağını düşündüklerini söyledi.

TOGG MODELLERİ

TOGG SUV

TOGG Sedan

TOGG Hatchback

TOGG MPV

TOGG SEDAN FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

200 ile 3400 beygir gücüne sahip olan TOGG Sedan 0'dan 100'e 4,8 saniyede çıkabiliyor ve 500 km menzili var. Tamamen elektrikli otomobil olarak üretilen TOGG Sedan modern dizaynı ve gelişmiş teknolojilerle donatılan görüntüsü ile beğeni topluyor. Muadilleri ile teknik açıdan altta kalmayan bir otomobil olan TOGG aynı zamanda üstün niteliklere de sahip. Sedan modeli için henüz bir fiyat açıklaması yapılmadı.

TOGG SUV (HATCHBACK) FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

TOGG SUV (Hatchback) fiyat listesi de henüz açıklanmadı ancak otomobilin 40 bin euro civarında satışa çıkacağı tahmin ediliyor.