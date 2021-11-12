TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'tan yerli otomobil ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi. Karakaş açıklamasında, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık." ifadelerini kullandı.





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde konuştu. Varank açıklamasında ‘yüz akımız olan TOGG seri üretim bandından ineceği günlere hızla yaklaşıyor’ dedi.

2 YIL ÖNCE TANITIMI YAPILMIŞTI

C Segment TOGG, lansman etkinliğinde gösterilmiş daha sonra ise çoğunlukla SUV modeller basında yer almıştı.

27 Aralık 2019'da "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", C-Sedan" modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşılmıştı. Yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı tanıtımda, araçların tasarımı otomobilseverlerden tam not almıştı.

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülen "Türkiye'nin Otomobili"nin başlangıçta C segmentinde bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda da model sayısını 5'e çıkarması planlandı. Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı.