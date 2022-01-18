Ekonomi TOGG paylaştı: Bizi izlemeye devam edin

TOGG paylaştı: Bizi izlemeye devam edin

Ekonomi

TOGG paylaştı: Bizi izlemeye devam edin

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından sosyal medyada, Gemlik Tesisindeki çalışmaların yer aldığı son görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda 'Bizi izlemeye devam edin' ifadeleri yer aldı.

18 Ocak 2022, Salı 23:05 Son Güncelleme:
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TOGG resmi sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Gemlik Tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor. En son tamamladığımız çalışmaları merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı. Videodaki görüntüler arasında 'bizi izlemeye devam edin' mesajı da yer aldı.


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