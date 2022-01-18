TOGG paylaştı: Bizi izlemeye devam edin

TOGG resmi sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Gemlik Tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor. En son tamamladığımız çalışmaları merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı. Videodaki görüntüler arasında 'bizi izlemeye devam edin' mesajı da yer aldı.







