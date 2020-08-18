Ekonomi TOGG tasarımları Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

TOGG tasarımları Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

Ekonomi

TOGG tasarımları Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun tasarımları, 27 Avrupa Birliği ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi.

18 Ağustos 2020, Salı 20:23 Son Güncelleme:
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TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.

Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

AA


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