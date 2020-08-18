TOGG tasarımları Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun tasarımları, 27 Avrupa Birliği ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi.
18 Ağustos 2020, Salı 20:23 Son Güncelleme:
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TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.
Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.
AA
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