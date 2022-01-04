Yerli otomobil TOGG’un da yer alacağı dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden birisi olan CES 2022, 5-8 Ocak 2022 tarihleri arasında ABD’de Las Vegas’ta gerçekleşecek. Bilindiği üzere TOGG’u Las Vegas’a 21 Aralık günü Turkish Cargo taşımıştı. TOGG sosyal medya hesabından merak uyandıran bir video paylaştı.

ABD'de CES 2022 fuarına katılacak olan yerli otomobil için TOGG, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla heyecan yarattı. Paylaşılan gizemli kısa video sonrasında, daha önce SUV modeli ile sürekli öne çıkan aracın görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olabileceği ve sürpriz bir tanıtım gelebileceği kulislerde konuşulmaya başladı.

YERLİ OTOMOBİL TOGG SAHNE ALIYOR

Doğuştan elektrikli Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'de Las Vegas'ta düzenlenecek dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden birisi olan CES 2022'de sahne alacak. Merakla beklenen fuar öncesi yerli otomobil TOGG'un resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan gizemli bir video paylaşıldı. Videolu mesajda, "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız" ifadelerine yer verildi.









UZUN LED FARLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda dikkat çeken, koyu temalı videoda özellikle aracın farlarının ve aydınlatmasının farklı bir tasarımda olduğu görülüyor. Görüntülerde TOGG'un yeni logosuda göze çarparken, uzun bir LED aydınlatmaya sahip aracın ön kısmının TOGG'un Sedan modeli olabileceği şeklinde yorumlandı.

SEDAN MI SUV MU? YERLİ OTOMOBİL TOGG SÜRPRİZ Mİ YAPACAK?

Tüm bunlarla beraber 2022 yılının son aylarında seri üretim bandından inecek TOGG'un SUV modeli dışında bir sürprizle CES 2022'de görücüye çıkacağını akıllara getirdi. Ancak yine de bu detayların Sedan TOGG'a değilde, SUV modelin tasarımında yapılan değişiklerin bir sonucu da olabileceği şeklindeki yorumlar da dikkat çekti.

(Kaynak: Sabah)



