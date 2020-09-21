Ekonomi TOGG'da üretimin başına Murat Akdaş geldi

TOGG'da üretimin başına Murat Akdaş geldi

Ekonomi

TOGG'da üretimin başına Murat Akdaş geldi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) üretimden sorumlu isim Murat Akdaş oldu.

21 Eylül 2020, Pazartesi 10:39 Son Güncelleme:
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TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG'da üretim sorumluluğu, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş'a verildi.

Verilen bilgiye göre, son olarak, 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Akdaş, bugünden itibaren TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.


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