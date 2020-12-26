Türkiye TOGG'dan 27 Aralık paylaşımı

TOGG'dan 27 Aralık paylaşımı

Türkiye

TOGG'dan 27 Aralık paylaşımı

Türkiye’nin Otomobili sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

26 Aralık 2020, Cumartesi 16:47 Son Güncelleme:
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TOGG 'un sosyal medya hesabından 27 Aralık saat 11:00 ile ilgili bir paylaşım yapıldı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz, Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık. Yeni Lig de 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" ifadeleri kullanıldı.

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