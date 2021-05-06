Ekonomi TOGG'dan çok önemli uyarı! 'Gerçekliği yok'

TOGG'dan çok önemli uyarı! 'Gerçekliği yok'

Ekonomi

TOGG'dan çok önemli uyarı! 'Gerçekliği yok'

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, hisse senetlerinin satıldığı yalanının yer aldığı sahte 'yatırım fırsatı' duyurularına karşı uyarıda bulunuldu.

06 Mayıs 2021, Perşembe 16:23 Son Güncelleme:
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TOGG’dan konuya ilişkin yapılan paylaşımlarda, "Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen ‘yatırım fırsatı’ duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz" denildi. 

BURSA, (DHA)

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