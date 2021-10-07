Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi."

DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Yeni paylaşılan görselde yerli otomobilin bazı değişimlere uğradığı dikkat çekti. Önceki görsellerin aksine bu defa beyaz rengiyle karşımıza çıkan yerli otomobilin ilk olarak aynalarındaki değişim dikkat çekti. Prototipinde yanlardaki kameraların yerine geleneksel aynaların kullanıldığı görüldü. Ayrıca önceki tasarımlarda ters "L" olarak konumlandırılan sis farlarının da yuvarlak olarak değiştiği görüldü.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, geçtiğimiz günlerde yerli otomobilin çarpışma testlerinin devam ettiğini belirtmiş, "Her testten sonra aldığımız raporlar doğrultusunda aracımızı gerekirse optimize ediyoruz. Şu ana kadar buna ihtiyacımız olmadı. O anlamda da oldukça keyifliyiz." demişti.

"GELECEK SENENİN SONUNA DOĞRU SERİ ÜRETİME BAŞLARIZ"

TOGG tesislerinde sadece üretimin olmayacağına dikkati çeken Karakaş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tesisimizde sadece üretim yok. Bunun altını çizmek istiyorum. 'Otomobil, fabrikadan fazlasını gerektirir' demiştik inşaata başlarken. Tesisin içerisinde tasarım merkezi, prototiplerimizin testlerinin yapılabildiği bir merkez olarak düşünüyoruz. Bir çatı altında bütün yetkinliklerini toplandığımız bir yer olarak düşünüyoruz. Boyahanenin çatısının ve yan panellerinin kapanmaya başladığını görüyorsunuz. Önümüzdeki günlerde zaten tesisin içine ekipmanlar yerleşmeye başlayacak. Bizim buradaki planımız şu şekilde, senenin sonuna doğru imalat kısmının çok büyük kısmı bitmiş olacak. Önümüzdeki senenin ortasına kadar da ekipmanları tamamlandıktan sonra geriye istasyon ve hat bazında aracımızın üretime hazırlanması kalıyor. Burada da planladığımız gibi ilerliyoruz. Gelecek senenin sonuna doğru seri üretime başlarız."



