Ekonomi TOGG'dan yerli araç fiyatıyla ilgili önemli açıklama

TOGG'dan yerli araç fiyatıyla ilgili önemli açıklama

Ekonomi

TOGG'dan yerli araç fiyatıyla ilgili önemli açıklama

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) seri üretime geçilecek elektrikli yerli otomobiller için paylaşılan fiyat bilgileri hakkında açıklamada bulundu.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 22:34 Son Güncelleme:
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Fiyatıyla ilgili çeşitli iddiaların gündeme getirildiği TOGG hakkında resmi açıklama geldi. TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

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