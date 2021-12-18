Türkiye'nin otomobilinin üretimi için çalışmalar son sürat sürüyor. 2022'te banttan inmesi hedeflenen yerli otomobilin üretim aşaması kamuoyu ile 'Türkiye'nin Otomobili' hesabından paylaşılıyor. Bugün de TOGG'un sosyal medya hesabından heyecan veren bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "14.30'da buluşalım" denildi. Paylaşım sonrası milyonlarca kişi heyecanla beklemeye başladı. Beklenen saat geldi ve TOGG'un sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

TOGG'UN LOGOSU BELLİ OLDU

TOGG hesabından işaret edilen 14.30 saati geldi. Twitter hesabından söz verildiği üzere beklenen paylaşım yapıldı.

İşte merakla beklenen o paylaşım:











