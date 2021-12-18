Ekonomi TOGG'un logosu belli oldu! Resmen paylaşıldı

TOGG'un logosu belli oldu! Resmen paylaşıldı

Ekonomi

TOGG'un logosu belli oldu! Resmen paylaşıldı

Yerli otomobil TOGG'un Twitter hesabından, '14.30'da buluşalım' şeklinde heyecanlandıran bir paylaşım yapılmıştı. Büyük heyecan yaratan paylaşım sonrası gözler 14.30'a çevrilmişti. TOGG, resmi logosunu paylaştı

18 Aralık 2021, Cumartesi 14:41 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin otomobilinin üretimi için çalışmalar son sürat sürüyor. 2022'te banttan inmesi hedeflenen yerli otomobilin üretim aşaması kamuoyu ile 'Türkiye'nin Otomobili' hesabından paylaşılıyor. Bugün de TOGG'un sosyal medya hesabından heyecan veren bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "14.30'da buluşalım" denildi. Paylaşım sonrası milyonlarca kişi heyecanla beklemeye başladı. Beklenen saat geldi ve TOGG'un sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

TOGG'UN LOGOSU BELLİ OLDU

TOGG hesabından işaret edilen 14.30 saati geldi. Twitter hesabından söz verildiği üzere beklenen paylaşım yapıldı.

İşte merakla beklenen o paylaşım:




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