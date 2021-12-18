Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor" ifadelerini kullandı.









Varank, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor!

2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar $’dan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım

TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak."





TOGG'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:







