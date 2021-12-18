TOGG'un paylaşımı heyecan yarattı! 'Dev bir adım'
Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yeni hamleyi 'dev bir adım' diye duyurdu. Öte yandan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından da "14.30'da buluşalım" paylaşımı yapıldı.
18 Aralık 2021, Cumartesi 12:33 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor" ifadelerini kullandı.
Varank, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor!
2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar $’dan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım
TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak."
https://twitter.com/varank/status/1472121897756278788
TOGG'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:
https://twitter.com/TOGG2022/status/1472129873481244674